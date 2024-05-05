В Нью-Йорке состоялось шествие в память о ветеранах Второй мировой войны

«Мы, как и всегда, подчеркиваем, что это мероприятие носит исключительно историческую ценность, мы это делаем для того, чтобы чтить героев, прежде всего в своих семьях, и не забывать то, что эта победа была результатом общих действий разных стран, людей разных национальностей», — сказал Игорь Кочан.