В Нью-Йорке состоялось шествие в память о ветеранах Второй мировой войны

Участники акции World War II Memorial Event собрались у городской администрации около полудня, прошли по Бруклинскому мосту и возложили цветы у памятника воинам, погибшим во Второй мировой войне. Память погибших почтили минутой молчания, после которой сын господина Кочана Михаил исполнил песню «Журавли».
«Мы, как и всегда, подчеркиваем, что это мероприятие носит исключительно историческую ценность, мы это делаем для того, чтобы чтить героев, прежде всего в своих семьях, и не забывать то, что эта победа была результатом общих действий разных стран, людей разных национальностей», — сказал Игорь Кочан.
Организаторы столкнулись с попытками не дать провести акцию. В полицию и мэрию подали много обращений по этому вопросу. Переговоры шли долго, но полиция пошла навстречу.
Сейчас в Нью-Йорке живут 43 ветерана Великой Отечественной войны, сообщил господин Кочан. Дети участников акции нарисовали им открытки.