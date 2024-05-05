Израиль заявил об убийстве командира «Исламского джихада» в Рафахе

Как говорится в сообщении ЦАХАЛа, речь идет о «боевике высокого ранга». Он был убит при авиаударе израильских военно-воздушных сил. Атака производилась на основе разведданных, полученных армией и контрразведкой. Были убиты еще два боевика «Исламского джихада», которые находились с командиром в одном помещении.