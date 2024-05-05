Израиль заявил об убийстве командира «Исламского джихада» в Рафахе

Как говорится в сообщении ЦАХАЛа, речь идет о «боевике высокого ранга». Он был убит при авиаударе израильских военно-воздушных сил. Атака производилась на основе разведданных, полученных армией и контрразведкой. Были убиты еще два боевика «Исламского джихада», которые находились с командиром в одном помещении.
По данным израильской стороны, Айман Заараб командовал специальными отрядами «Исламского джихада» при нападении на Израиль, а также в последние годы руководил подготовкой нескольких попыток проникновения радикалов в страну.
Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Были убиты 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибли больше 34,6 тыс. палестинцев, больше 77,8 тыс. человек пострадали.