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В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией

США подпишут соглашение по обороне с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет британская газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — говорится в материале издания.

По словам советника, подобное условие является частью «комплексного видения» и должно быть выполнено.

2 мая сообщалось, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия близки к заключению исторического документа, который даст королевству гарантии безопасности и позволит наладить отношения с Израилем, если его правительство положит конец боевым действиям в секторе Газа.

Отмечается, что в последнее время переговоры Вашингтона и Эр-Рияда ускорились, и многие официальные лица уверены, что смогут достичь соглашения в течение нескольких недель.