В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — говорится в материале издания.
По словам советника, подобное условие является частью «комплексного видения» и должно быть выполнено.
2 мая сообщалось, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия близки к заключению исторического документа, который даст королевству гарантии безопасности и позволит наладить отношения с Израилем, если его правительство положит конец боевым действиям в секторе Газа.
Отмечается, что в последнее время переговоры Вашингтона и Эр-Рияда ускорились, и многие официальные лица уверены, что смогут достичь соглашения в течение нескольких недель.