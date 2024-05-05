Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

— Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой! Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее. Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся. Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность. Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана. Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!