Макрон опасается размещения российских ракет на Украине в случае ее проигрыша

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1500 км от наших границ. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает всех нас опасности», — сказал Макрон газете La Tribune.