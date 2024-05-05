Макрон опасается размещения российских ракет на Украине в случае ее проигрыша

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1500 км от наших границ. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает всех нас опасности», — сказал Макрон газете La Tribune.
Российские власти неоднократно заявляли, что РФ не представляет угрозы для европейских стран. Президент Владимир Путин в феврале говорил, что у России нет территориальных притязаний в Европе. По его мнению, европейские власти «раздувают российскую угрозу». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не Россия представляет военную угрозу для Европы, а Европа — России.