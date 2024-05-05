Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

«Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. «Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларуси с праздником Пасхи
Православным христианам Беларуси.
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи.
Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних.
Вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа.
Пусть Божья благодать коснется ваших душ и согреет теплом дома, а семейные встречи подарят счастье и радость.
Желаю вам мира, согласия и крепкого здоровья.
Александр Лукашенко,
5 мая 2024 года.