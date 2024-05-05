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Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с праздником Пасхи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. «Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси с праздником Пасхи

Православным христианам Беларуси.

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи.

Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних.

Вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа.

Пусть Божья благодать коснется ваших душ и согреет теплом дома, а семейные встречи подарят счастье и радость.

Желаю вам мира, согласия и крепкого здоровья.

Александр Лукашенко,
5 мая 2024 года.

Лукашенко Александр