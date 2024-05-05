Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Пасхой

Сегодня православные христиане по всему миру отмечают главный праздник — Воскресение Иисуса Христа. На Южном Урале прошли праздничные богослужения. В регион был доставлен благодатный огонь, который специальным рейсом привезли из самого Иерусалима.
Со светлым праздником жителей Челябинской области поздравил глава региона Алексей Текслер. В своём обращении губернатор отметил, что Пасха является одним из самых вдохновляющих праздников, который вселяет в сердца людей надежду на лучшее будущее.
Также глава Южного Урала отметил, что те ценности, которые олицетворяет Пасха, на протяжении столетий объединяют различные народы и культуры, укрепляют мир и согласие между ними, помогают нашей стране силы для преодоления всех сложностей.
«От всей души желаю южноуральцам доброго здоровья, счастья, благополучия, светлых помыслов и хорошего настроения!», — пожелал в заключение Алексей Текслер.