Ключевые руководители управления МВД по Перми покидают должности

Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о начальнике УМВД Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове и замначальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве. Господин Кравченко сейчас находится в отпуске, по окончании которого может уволиться из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, якобы офицеры не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка.