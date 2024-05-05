Ключевые руководители управления МВД по Перми покидают должности

Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о начальнике УМВД Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове и замначальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве. Господин Кравченко сейчас находится в отпуске, по окончании которого может уволиться из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, якобы офицеры не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка.
Стоит отметить, что Станислав Кравченко возглавил УМВД Перми чуть больше двух лет назад, в апреле 2022 года. Ранее он служил замначальника штаба ГУ МВД по Пермскому краю — начальником инспекции. До этого господин Кравенко возглавлял криминальную милицию городского МВД, работал в подразделениях БЭП, руководил отделом внутренних дел по Мотовилихинскому району.