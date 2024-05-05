Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения власти в Беларуси

«Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны», — сказал министр в интервью РИА Новости.
По его словам, Беларуси известны факты подготовки и финансирования таких военизированных формирований на территории Литвы.
В этом контексте глава белорусского внешнеполитического ведомства посоветовал литовским политикам, которые осведомлены о таких фактах и попустительствуют подобной ситуации, отдавать себе отчет в том, что любые пересечения красных линий повлекут за собой ответственность за помощь этим военным формированиям.
«Перестаньте поддерживать экстремистов!» — таким был второй совет главы МИД Беларуси.
История свидетельствует, что рано или поздно любые формирования такого толка начинают играть свою игру, которую зачастую ведут против стран, которые их поддерживали и финансировали, напомнил Сергей Алейник.
Напомним, ранее председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается более 50 иностранных фондов, которые выделяют средства как на продвижение политики «мягкой силы» в отношении Беларуси, так и на радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной «ударной силой» определены незаконные вооруженные формирования, так называемый «Полк Калиновского» (формирование из числа выходцев из Беларуси, воюющее на Украине на стороне ВСУ, признано экстремистским) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии.