Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения власти в Беларуси

Напомним, ранее председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается более 50 иностранных фондов, которые выделяют средства как на продвижение политики «мягкой силы» в отношении Беларуси, так и на радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной «ударной силой» определены незаконные вооруженные формирования, так называемый «Полк Калиновского» (формирование из числа выходцев из Беларуси, воюющее на Украине на стороне ВСУ, признано экстремистским) и 9 хоругвей, базирующихся в Польше, Литве и Чехии.