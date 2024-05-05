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В Пермском крае простятся с 41-летним бойцом СВО Александром Нилоговым

Он скончался 24 апреля.

Источник: Соцсети

Прощание с бойцом специальной военной операции Александром Нилоговым пройдёт в Пермском крае, сообщила администрация Косинского муниципального округа.

Мужчина родился в посёлке Сосновка 1 июня 1982 года. Окончил Кудымкарский лесотехнический техникум и прошёл срочную военную службу в ВС РФ. Более 18 лет Александр служил в органах внутренних дел РФ в Косинском округе. Он был призван на СВО в сентябре 2022 года.

Военнослужащий был ранен во время исполнения воинского долга. Он скончался 24 апреля 2024 года в военно-клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. Администрация округа выразила свои соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Александром пройдёт 5 мая 2024 года в КДЦ села Коса.