Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию

Ранее украинское издание «Страна» писало, что граждане Украины бросают автомобили на границе с Молдавией, чтобы затем попасть туда пешком.
«Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии» — сказал Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».
Демченко уточнил, что украинская госпогранслужба делает все, чтобы противодействовать таким попыткам, сотрудничая с молдавскими коллегами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.