Полпред Якушев поздравил уральцев с Пасхой

Сегодня православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи. С поздравлением к жителям Урала по этому поводу выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
По его словам, Пасха помогает объединить наших предков и потомков, так как те ценности, которая она олицетворяет — вечны.
В первую очередь это принципы веры в победу добра и справедливости, готовность принести в жертву даже свою собственную жизнь, во имя отстаивания высоких идеалов.
«Именно об этом более двух тысяч лет напоминает нам праздник Воскресения Христова», — подчеркнул Владимир Якушев.
В заключение поздравительной речи полпред пожелал всем жителям УрФО благополучия, здоровья, гармонии в жизни, семье и душе.