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Олег Васнецов: пасхальные торжества обращают нас к многовековым отеческим традициям

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов поздравил православных христиан республики со светлым праздником Пасхи.

Источник: Sputnik.md

«Великий праздник святой Пасхи, олицетворяющий торжество жизни и возрождение духовной надежды, издревле объединяет христиан по всему миру и наполняет наши сердца радостью и стремлением к добру. Проходящие пасхальные торжества обращают нас к многовековым отеческим традициям и непреходящим духовным ценностям и идеалам».

отметил дипломат.

Олег Васнецов особо подчеркнул подвижническую работу православной церкви.

«Высокого признания заслуживает подвижническая миссия православной церкви по сбережению культурного наследия, укреплению семейных традиций и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения».

сказал посол.

В праздник Светлого Христова Воскресения он пожелал всем счастья и взаимопонимания:

«Пусть в ваших домах всегда царят счастье и взаимопонимание, а светлые чувства Христова Воскресения помогают во всех благих деяниях. Христос Воскресе!».