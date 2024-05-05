Олег Васнецов: пасхальные торжества обращают нас к многовековым отеческим традициям

«Великий праздник святой Пасхи, олицетворяющий торжество жизни и возрождение духовной надежды, издревле объединяет христиан по всему миру и наполняет наши сердца радостью и стремлением к добру. Проходящие пасхальные торжества обращают нас к многовековым отеческим традициям и непреходящим духовным ценностям и идеалам».