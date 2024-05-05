Олег Васнецов: пасхальные торжества обращают нас к многовековым отеческим традициям

«Великий праздник святой Пасхи, олицетворяющий торжество жизни и возрождение духовной надежды, издревле объединяет христиан по всему миру и наполняет наши сердца радостью и стремлением к добру. Проходящие пасхальные торжества обращают нас к многовековым отеческим традициям и непреходящим духовным ценностям и идеалам».
Олег Васнецов особо подчеркнул подвижническую работу православной церкви.
«Высокого признания заслуживает подвижническая миссия православной церкви по сбережению культурного наследия, укреплению семейных традиций и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения».
В праздник Светлого Христова Воскресения он пожелал всем счастья и взаимопонимания:
«Пусть в ваших домах всегда царят счастье и взаимопонимание, а светлые чувства Христова Воскресения помогают во всех благих деяниях. Христос Воскресе!».