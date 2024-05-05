Reuters: Макрон отвезет Си на родину своей бабушки для давления по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен оказать на него давление, чтобы убедить сократить торговый дисбаланс и использовать свое влияние на Россию для решения конфликта на Украине, сообщил Reuters со ссылкой на источники.