Reuters: Макрон отвезет Си на родину своей бабушки для давления по Украине

С этой целью Макрон 7 мая намерен отвезти китайского коллегу в Пиренеи, где родилась его бабушка по материнской линии. Как отмечает Reuters, это ответный жест на предложение от Си Цзиньпина Эмманюэлю Макрону провести чайную церемонию в бывшем доме председателя КНР в Гуанчжоу.
Собеседник агентства отметил, что Макрон всегда старается установить личные отношения с иностранными лидерами, привлекая их на свою сторону. Источник из Елисейского дворца заявил, что Франция хочет использовать имеющиеся у Китая рычаги воздействия на Россию для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Как сообщал китайский МИД, Си Цзиньпин был приглашен во Францию, Венгрию и Сербию. Париж китайский лидер посетит 5 мая с двухдневным визитом. Он проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Как писал Bloomberg, Макрон намерен убедить Си призвать президента РФ Владимира Путина остановить боевые действия на Украине.