Лукашенко на Пасху приехал в Оршу

Глава государства по традиции зажжет пасхальную свечу и обратится с пожеланиями к прихожанам.
«День Христова Воскресения Первый встретит вместе со своими земляками», — сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Свято-Успенский женский монастырь в Орше был основан в 1631 году княгиней Анной Огинской и ее сыном Богданом Стеткевичем. Свято-Ильинский храм построен в 1880-м. В обители хранятся иконы «Спас нерукотворный», Божией Матери «Иверская, “Скоропослушница”, “Тихвинская”, а также крест-мощевик.
Ранее в воскресенье Александр Лукашенко поздравил всех православных верующих в Беларуси, пожелав мира, согласия и крепкого здоровья. Президент также направил поздравления митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
В этом году православные отмечают Пасху 5 мая, католики отпраздновали Воскресение Христово 31 марта.