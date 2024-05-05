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Лукашенко на Пасху приехал в Оршу

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в Орше.

Источник: Sputnik.by

Глава государства по традиции зажжет пасхальную свечу и обратится с пожеланиями к прихожанам.

«День Христова Воскресения Первый встретит вместе со своими земляками», — сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Свято-Успенский женский монастырь в Орше был основан в 1631 году княгиней Анной Огинской и ее сыном Богданом Стеткевичем. Свято-Ильинский храм построен в 1880-м. В обители хранятся иконы «Спас нерукотворный», Божией Матери «Иверская, “Скоропослушница”, “Тихвинская”, а также крест-мощевик.

Ранее в воскресенье Александр Лукашенко поздравил всех православных верующих в Беларуси, пожелав мира, согласия и крепкого здоровья. Президент также направил поздравления митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В этом году православные отмечают Пасху 5 мая, католики отпраздновали Воскресение Христово 31 марта.

Лукашенко Александр