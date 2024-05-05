Лукашенко на Пасху приехал в Оршу

Свято-Успенский женский монастырь в Орше был основан в 1631 году княгиней Анной Огинской и ее сыном Богданом Стеткевичем. Свято-Ильинский храм построен в 1880-м. В обители хранятся иконы «Спас нерукотворный», Божией Матери «Иверская, “Скоропослушница”, “Тихвинская”, а также крест-мощевик.