В Уфе состоялась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
Так, 4 мая на проспекте Октября состоялась первая генеральная репетиция торжественного прохождения военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в РБ, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов и кадетов учебных заведений.
По данным мэрии Уфы, в параде ко Дню Победы принимают участие 22 расчёта, в том числе военнослужащие добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан», прибывшие в краткосрочный отпуск из зоны СВО, кавалерийское и кинологическое подразделения МВД по РБ. Из восьми ведомственных оркестров сформирован сводный духовой оркестр. Впервые в прохождении участвует женский парадный расчет управления Федеральной службы исполнения наказания по РБ. Привлечено более 1500 человек личного состава.
Далее — проход механизированной колонны, состоящий из семи единиц военной техники времён Великой Отечественной войны Музея Вадима Задорожного и девяти единиц современной военной и служебной техники Уфимского территориального гарнизона.
«Уже месяц проходит подготовка к шествию 9 мая. Личный состав практически готов. Следующая генеральная репетиция запланирована на 7 мая. В этот день предполагается участие военной техники, а также вертолетов и самолетов малой авиации аэродрома “Первушино”, — рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.