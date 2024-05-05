В Уфе состоялась первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

По данным мэрии Уфы, в параде ко Дню Победы принимают участие 22 расчёта, в том числе военнослужащие добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан», прибывшие в краткосрочный отпуск из зоны СВО, кавалерийское и кинологическое подразделения МВД по РБ. Из восьми ведомственных оркестров сформирован сводный духовой оркестр. Впервые в прохождении участвует женский парадный расчет управления Федеральной службы исполнения наказания по РБ. Привлечено более 1500 человек личного состава.