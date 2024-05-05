Госпогранслужба Украины: граждане бегут в Молдавию, бросая машины на дороге

«К сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — сказал Демченко в эфире телеканала «Рада».