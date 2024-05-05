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Госпогранслужба Украины: граждане бегут в Молдавию, бросая машины на дороге

Граждане Украины часто пытаются нелегально покинуть страну по трассе в Одесской области, которая ведет в Молдавию. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Речь идет о дороге Маяки-Удобное, где пограничники контролируют въезд и выезд.

Источник: AP 2023

«К сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — сказал Демченко в эфире телеканала «Рада».

22 апреля Андрей Демченко говорил, что ежедневно около 10 украинцев пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдавией с поддельными документами. Глава Госпогранслужбы допускал, что после 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, могут измениться правила пересечения границы.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Согласно украинскому законодательству, военнообязанные не имеют права покидать страну. Как писала Politico со ссылкой на западные оценки, за два года с начала боевых действий Украину покинули 650 тыс. мужчин призывного возраста.