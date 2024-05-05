Названа дата следующей «прямой линии» с губернатором Ленобласти

В понедельник, 6 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Трансляция будет осуществляться в эфире телеканала ЛенТВ24.
В течение часа, с 16:00 до 17:00, Дрозденко ответит на вопросы, поступающие от жителей по двум телефонным номерам:
♦ 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок бесплатный);
♦ +7 (81361)315−01 (стоимость определяется по тарифу оператора связи).
Кроме того, к трансляции по видеоконференцсвязи будут подключены главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.