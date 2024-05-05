Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата следующей «прямой линии» с губернатором Ленобласти

На вопросы жителей глава региона ответит уже 6 мая.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 6 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Трансляция будет осуществляться в эфире телеканала ЛенТВ24.

В течение часа, с 16:00 до 17:00, Дрозденко ответит на вопросы, поступающие от жителей по двум телефонным номерам:

♦ 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок бесплатный);

♦ +7 (81361)315−01 (стоимость определяется по тарифу оператора связи).

Кроме того, к трансляции по видеоконференцсвязи будут подключены главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.