Repubblica: НАТО установила две красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

В качестве первой красной линии газета называет «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в происходящее на Украине. В материале говорится, что в НАТО в этом случае не исключает возможность прямого участия Белоруссии в конфликте. Издание отмечает, что граница России и Украины очень «протяженная и уязвимая», а украинские войска не могут ее полностью контролировать. В НАТО считают, что ВС РФ способны совершить прорыв на северо-запад, в результате возникнет коридор между Киевом и Белоруссией.