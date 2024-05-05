Repubblica: НАТО установила две красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

Издание подчеркивает, что речь не идет об «оперативных планах» альянса отправить войска на Украину. Пока представители НАТО лишь проводят оценку возможных планов действий как крайней меры «на случай вовлечения третьих сторон в войну».
В качестве первой красной линии газета называет «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в происходящее на Украине. В материале говорится, что в НАТО в этом случае не исключает возможность прямого участия Белоруссии в конфликте. Издание отмечает, что граница России и Украины очень «протяженная и уязвимая», а украинские войска не могут ее полностью контролировать. В НАТО считают, что ВС РФ способны совершить прорыв на северо-запад, в результате возникнет коридор между Киевом и Белоруссией.
Второй красной линией издание считает якобы возможную «военную провокацию» в отношении Польши или стран Балтии, а также военные действия против Молдавии.
Издание указывает, что в случае «чрезвычайной ситуации» и пересечения красных линий НАТО может задействовать около 100 тыс. военнослужащих, которые находятся в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии. Сначала будут задействованы военно-воздушные силы, сухопутные войска будут отправлены в бой только как «последняя мера». Издание отмечает, что на Украине уже находятся инкогнито около тысячи «западных» военнослужащих, примерно половина из которых поляки.
Вероятность конфликта НАТО И РФ
Ранее американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что специалисты НАТО, занимающиеся вопросами планирования, считают маловероятным «открытое вторжение» России в одну из соседних с ней стран — членов альянса в ближайшем будущем. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию «самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности» и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ.
Президент России Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.