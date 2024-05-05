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Санду и Носатый посетят Норвегию

КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и министр обороны республики Анатолий Носатый 6—7 мая отправятся с первым официальным визитом в Норвегию, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: © РИА Новости

«Президент Молдавии Майя Санду посетит Норвегию с государственным визитом 6—7 мая. В состав делегации, возглавляемой главой государства, войдет министр обороны Анатолий Носатый», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Это первый официальный визит президента Молдавии в Норвегию.

Ранее, 17 апреля Молдавию посетил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он сообщил, что Норвегия планирует в ближайшее время открыть посольство в Молдавии.

Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.