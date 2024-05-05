Санду и Носатый посетят Норвегию

«Президент Молдавии Майя Санду посетит Норвегию с государственным визитом
Это первый официальный визит президента Молдавии в Норвегию.
Ранее, 17 апреля Молдавию посетил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он сообщил, что Норвегия планирует в ближайшее время открыть посольство в Молдавии.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.