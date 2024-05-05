Лукашенко: жилье надо строить там, где нужны рабочие руки

Александр Лукашенко на примере Орши рассказал, как считает необходимым скорректировать подходы в жилищном строительстве, чтобы в том числе обеспечить многочисленные предприятия рабочей силой.
"Я еду и думаю, что нам придется здесь строить побольше жилья, чтобы привлечь людей. У них не хватает людей. Лет 20 назад некуда было девать — безработица. Сейчас люди трудоустроены. А здесь предприятий много. И в Барани, и между Баранью и Оршей. Везде. И в сельском хозяйстве, — отметил глава государства. — Я думаю, нам придется переориентироваться и строить там, где нужны рабочие руки. Кроме многодетных и военных. Это святое, это отдельные очереди.
А остальные деньги направить на строительство жилья там, где нужны рабочие руки«. “Надо строить, как это правильно в советские времена было: создаем какое-то предприятие солидное, а вокруг него — жилье. Чтобы людей привлечь. И нормальную зарплату. Это такие размышления, когда я подъезжал к своему и вашему родному месту”, — отметил глава государства.
Он с теплотой вспомнил о том, что и сам в детстве часто бывал и даже жил в Орше. Его мать работала несколько лет на льнокомбинате, и недалеко от которого было общежитие. «Потом переехали в деревню. Трудно было здесь. Поэтому переехали в деревню. И уже в Александрии я в школу ходил», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко. — Вообще, Орша для меня такой близкий, теплый город. Очень хороший город«. Глава государства похвалил местных жителей за то, что содержат в порядке свой город. “На участочках у вас идеальный порядок. Даже позавидовал”, — отметил Президент, говоря о частном секторе, мимо которого он проезжал в храм.