Лукашенко: жилье надо строить там, где нужны рабочие руки

Он с теплотой вспомнил о том, что и сам в детстве часто бывал и даже жил в Орше. Его мать работала несколько лет на льнокомбинате, и недалеко от которого было общежитие. «Потом переехали в деревню. Трудно было здесь. Поэтому переехали в деревню. И уже в Александрии я в школу ходил», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко. — Вообще, Орша для меня такой близкий, теплый город. Очень хороший город«. Глава государства похвалил местных жителей за то, что содержат в порядке свой город. “На участочках у вас идеальный порядок. Даже позавидовал”, — отметил Президент, говоря о частном секторе, мимо которого он проезжал в храм.