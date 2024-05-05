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Лукашенко позавидовал жителям Орши

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко позавидовал жителям Орши — на их приусадебных участках идеальный порядок, сообщает в воскресенье его пресс-служба.

Источник: AP 2023

Глава государства 6 мая, на православную Пасху, приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря, который располагается в районном центре.

Во время общения с прихожанами он похвалил их за содержание в порядке своего города.

«На участочках у вас идеальный порядок. Даже позавидовал».

сказал он, говоря о частном секторе.

Он также отметил, что ранее до переезда в Александрию жил в Орше, поэтому райцентр является для него близким и теплым городом.

Жилищное строительство

Президент считает, что нужно скорректировать подходы в жилищном строительстве — строить в первую очередь там, где нужны рабочие руки.

По его словам, в Орше придется возводить больше жилья, чтобы привлечь на производства и в сельское хозяйство людей.

«Надо строить, как это правильно в советские времена было: создаем какое-то предприятие солидное, а вокруг него — жилье», — сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что новым кадрам нужно обеспечить нормальную зарплату, чтобы закрепить специалистов на месте.

Лукашенко Александр