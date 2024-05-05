Лукашенко позавидовал жителям Орши

Глава государства 6 мая, на православную Пасху, приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря, который располагается в районном центре.
Во время общения с прихожанами он похвалил их за содержание в порядке своего города.
«На участочках у вас идеальный порядок. Даже позавидовал».
Он также отметил, что ранее до переезда в Александрию жил в Орше, поэтому райцентр является для него близким и теплым городом.
Жилищное строительство
Президент считает, что нужно скорректировать подходы в жилищном строительстве — строить в первую очередь там, где нужны рабочие руки.
По его словам, в Орше придется возводить больше жилья, чтобы привлечь на производства и в сельское хозяйство людей.
«Надо строить, как это правильно в советские времена было: создаем какое-то предприятие солидное, а вокруг него — жилье», — сказал он.
Лукашенко также подчеркнул, что новым кадрам нужно обеспечить нормальную зарплату, чтобы закрепить специалистов на месте.