МИД РФ о поправках к Закону о памятниках в Молдове: база для переписывания истории

«Оппозиционные политики и гражданские активисты Молдовы высказывают опасения, что эти изменения могут быть использованы для сноса памятников советским воинам-освободителям. Ну мы же помним, какие “добрые нравы” несли немецко-фашистские войска».
Правительство Молдовы на своем заседании 30 апреля проголосовало за поправки в Закон о памятниках, согласно которым некоторые монументы можно будет сносить. Закон дополнили статьей 7 (1), где говорится о сносе и уточняется, что могут быть снесены монументы «нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам».
В законе идет речь о памятниках категории «Б», то есть с местным статусом охраны, в то время как монументы категории «А» обладают национальным статусом охраны.
Проще говоря, поправки к Закону о памятниках позволят центральным властям сносить монументы местного значения, не согласуя свои действия с местными властями. Большинство находящихся в сельских населенных пунктах памятников и обелисков советским воинам-освободителям подпадают как раз под категорию «Б».