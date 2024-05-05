МИД РФ о поправках к Закону о памятниках в Молдове: база для переписывания истории

Правительство Молдовы на своем заседании 30 апреля проголосовало за поправки в Закон о памятниках, согласно которым некоторые монументы можно будет сносить. Закон дополнили статьей 7 (1), где говорится о сносе и уточняется, что могут быть снесены монументы «нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам».