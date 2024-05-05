Лукашенко назвал главную задачу нового поколения белорусов

Глава государства 6 мая, на православную Пасху, приехал в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря, который располагается в районном центре.
«Коль время выбрало нас, никуда от этого не денешься, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле», — сказал он.
По его словам, 2024-й — особенный год для Беларуси, он связан с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
«Все было уничтожено. Люди сохранились только благодаря тому, что их спрятала, укрыла наша природа, наши леса. Разве можно забыть эти труды, эти героические подвиги нашего народа? Мы это сделать не можем», — заявил Лукашенко, его цитирует президентская пресс-служба.
Глава государства также уточнил, что сейчас для страны сложное время — идет смена поколений, поэтому весьма важно не разорвать традиции, которые формировались ранее.
«Чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому, что мы уцепились и держимся за старое, и что это старое обязательно нужно детям», — сообщил Лукашенко.
Он подчеркнул, что за последние годы страна вобрала в себя все то, что создавали отцы и деды, именно поэтому она смогла выстоять, а значит, особенно важно при непростом процессе смены поколений взять с собой все лучшее, что уже было до этого.