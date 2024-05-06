В Александровске похоронят погибшего в СВО 30-летнего Андрея Загвозкина

Администрация Александровского округа сообщила о гибели 30-летнего земляка Загвозкина Андрея Сергеевича более двух недель назад, 19 апреля. Похороны погибшего земляка на городском кладбище пройдут 6 мая.
Андрей Загвозкин родился 23 сентября 1993 года. Погиб рядовой в зоне проведения СВО 7 апреля 2024 года.
Церемония прощания с земляком состоится в Городском дворце культуры Александровска 6 мая с 10:00 до 12:00.
Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
«Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!», — говорится в некрологе.
В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.