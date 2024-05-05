ООН выступила за свободу печати на фоне запрета Al Jazeera в Израиле

Ранее правительство Израиля приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято правительством единогласно, и назвал деятельность канала провокационной. Как сообщила государственная телерадиокомпания Kan, голосование по вопросу запрета Al Jazeera должны были провести несколько дней назад на заседании военного кабмина, но оно было отложено из-за опасений, что решение может отрицательно повлиять на ход переговоров по перемирию в секторе Газа.