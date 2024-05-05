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ООН выступила за свободу печати на фоне запрета Al Jazeera в Израиле

ООН, 5 мая. /ТАСС/. ООН решительно выступает против любых ограничений работы печати. Таким образом официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал ТАСС решение израильских властей запретить в стране работу катарской медиасети Al Jazeera.

Источник: AP 2023

«Мы решительно выступаем против любых решений по ограничению свободы печати. Свобода печати — это бесценный инструмент по гарантии информированности и вовлеченности общественности», — сказал он.

Ранее правительство Израиля приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято правительством единогласно, и назвал деятельность канала провокационной. Как сообщила государственная телерадиокомпания Kan, голосование по вопросу запрета Al Jazeera должны были провести несколько дней назад на заседании военного кабмина, но оно было отложено из-за опасений, что решение может отрицательно повлиять на ход переговоров по перемирию в секторе Газа.

1 апреля израильский Кнессет принял закон, позволяющий министру связи с согласия премьера издать указ о прекращении работы иностранных СМИ в Израиле, если их деятельность наносит ущерб государственной безопасности. Кроме того, министр имеет право закрывать их офисы, ограничивать доступ к веб-сайтам и конфисковывать оборудование.

ООН
права человека