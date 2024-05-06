Путин подарил щенка девочке из Макеевки

Он отметил, что отец девочки защищает Донбасс с 2015 года, а ее брат служит в МЧС. Сама Маша регулярно встречает летчиков с российским флагом. Узнав об этом, пилоты пригласили ребенка на аэродром.
О преданной девочке узнал Путин. Он поручил Пушилину и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко подарить Маше щенка, что и было сделано.
«У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать все, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Пушилин.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время официального визита в США подарил президенту Джо Байдену игрушки известного бренда.