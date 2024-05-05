Tele Sahel: в Нигер прибыла военная техника из России

Крупная авиабаза США расположена в городе Агадес (примерно в 920 км от столицы) и используется в том числе для пилотируемых и беспилотных наблюдательных полетов. В марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. В апреле в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов. На этой неделе в столице Нигера подняли флаг России.