Tele Sahel: в Нигер прибыла военная техника из России

В сюжете телеканала говорится, что Россия направила в Ниамей три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов. В страну также была доставлена гуманитарная помощь для местных жителей.
3 мая Reuters и CNN сообщили, что военнослужащие из России разместились на авиабазе 101 в Нигере, где также находятся войска США. Позднее глава американского Минобороны Ллойд Остин подтвердил сообщения СМИ о присутствии на базе российских военных. По его словам, у них нет доступа к военной технике США.
Крупная авиабаза США расположена в городе Агадес (примерно в 920 км от столицы) и используется в том числе для пилотируемых и беспилотных наблюдательных полетов. В марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. В апреле в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов. На этой неделе в столице Нигера подняли флаг России.