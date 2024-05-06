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Союз староверов: папа римский не приедет на конференцию в Швейцарии без РФ

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов разговаривал с папой римским насчет его возможного участия в конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, тот не приедет, если на мероприятие не пригласят российскую сторону.

Источник: Reuters

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — сказал господни Севастьянов «РИА Новости».

Конференция по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет в городе Бюргеншток 15—16 мая. На нее пригласили более 160 делегаций из разных стран и международных объединений. Россия приглашение на конференцию не получала и не намерена в ней участвовать. Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что на конференцию приглашены представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также папа римский Франциск. По ее словам, понтифик «очень положительно относится к мирной конференции».

дипломатия