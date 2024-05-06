Союз староверов: папа римский не приедет на конференцию в Швейцарии без РФ

Конференция по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет в городе Бюргеншток 15—16 мая . На нее пригласили более 160 делегаций из разных стран и международных объединений. Россия приглашение на конференцию не получала и не намерена в ней участвовать. Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что на конференцию приглашены представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также папа римский Франциск. По ее словам, понтифик «очень положительно относится к мирной конференции».