Союз староверов: папа римский не приедет на конференцию в Швейцарии без РФ

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — сказал господни Севастьянов «РИА Новости».
Конференция по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет в городе Бюргеншток
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов разговаривал с папой римским насчет его возможного участия в конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, тот не приедет, если на мероприятие не пригласят российскую сторону.
«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — сказал господни Севастьянов «РИА Новости».
Конференция по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет в городе Бюргеншток