Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы

«У граждан возникают вопросы, они отправляли обращения по поводу того, почему в наших удостоверениях нет данных о гражданстве. Даже в видах на жительство указывается гражданство, а в удостоверениях, в визуальной части, этого нигде нет. Мы подумали: почему бы в документы это не добавить? Вышли с такой инициативой. Дело в том, что документы, удостоверяющие личность, используются для пересечения границы и пребывания на территории некоторых стран, с которыми у нас есть такие соглашения. К примеру, это Российская Федерация или Кыргызская Республика. Находящиеся там наши граждане могут пользоваться “внутренними” удостоверениями — и это может помочь им, если в видимой части будет указано гражданство, которое станет проще определять».