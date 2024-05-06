Более 12 тонн гуманитарного груза отправили из Иркутска в зону проведения спецоперации

Ее отправили в зону проведения специальной военной операции. Транспорт для погрузки и доставки выделили партнеры администрации Иркутска.
«В коробках находятся вещи, необходимые для улучшения бытовых условий бойцов: рабочие перчатки, носки, одежда, обувь, средства личной гигиены. Также есть предметы, которые помогут в подготовке землянок и блиндажей: пилы, лопаты, генераторы», — пояснил заместитель руководителя Иркутской региональной общественной организации ветеранов «Специальной военной операции» Андрей Пурас.
Сбор гуманитарной помощи осуществляется постоянно. В нем активно участвуют представители власти, волонтерских организаций, предприятий, а также неравнодушные горожане. Принимаются инструменты, нательное белье, топоры, молотки, кувалды, батарейки, дроны, каски, бронежилеты, лопаты, аккумуляторы, фонарики, домкраты, маскировочные сети и многое другое. Принести необходимое могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации города.
«Пункт на улице Ямской, 12 открыли в марте этого года при содействии администрации. Он очень востребован — активные граждане постоянно приносят сюда вещи, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Груз уже в пути на фронт. Его сопровождают мои заместители. Также отправлюсь в подразделения, чтобы к 9 Мая передать нашим ребятам то, что они просили. Важно, что вся помощь адресная. Доставляем необходимое лично».
Принести вещи по указанному адресу можно по будням с 10:00 до 13:00. Предметы на месте собирают и сортируют участники Иркутской региональной общественной организации ветеранов «Специальной военной операции». Помимо перечисленных ранее предметов сейчас востребованы сварочные аппараты, бензопилы, шуруповерты, генераторы, гвозди, саморезы, колуны, лампы, провода, патроны и выключатели.