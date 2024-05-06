Более 12 тонн гуманитарного груза отправили из Иркутска в зону проведения спецоперации

«Пункт на улице Ямской, 12 открыли в марте этого года при содействии администрации. Он очень востребован — активные граждане постоянно приносят сюда вещи, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Груз уже в пути на фронт. Его сопровождают мои заместители. Также отправлюсь в подразделения, чтобы к 9 Мая передать нашим ребятам то, что они просили. Важно, что вся помощь адресная. Доставляем необходимое лично».