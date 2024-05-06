Глава Избирательного трибунала Панамы поздравил Хосе Рауля Мулино с победой на выборах

«В соответствии с нашей системой предварительного подсчета голосов вы — победитель президентских выборов 2024 года. Мы поздравляем вас с теми усилиями, которые приложили вы и ваша партия. Согласно традиции Избирательного трибунала, мы приглашаем вас на встречу с пленумом трибунала», — заявил Хунка Вендехаке в ходе видеозвонка Хосе Раулю Мулино, который транслировался на YouTube-канале ведомства.