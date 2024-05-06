Глава Избирательного трибунала Панамы поздравил Хосе Рауля Мулино с победой на выборах

«В соответствии с нашей системой предварительного подсчета голосов вы — победитель президентских выборов 2024 года. Мы поздравляем вас с теми усилиями, которые приложили вы и ваша партия. Согласно традиции Избирательного трибунала, мы приглашаем вас на встречу с пленумом трибунала», — заявил Хунка Вендехаке в ходе видеозвонка Хосе Раулю Мулино, который транслировался на YouTube-канале ведомства.
По данным после подсчета 87,91% голосов, Хосе Рауль Мулино набирает 34,41% голосов на президентских выборах в Панаме. На втором месте с результатом в 25,02% голосов Рикардо Ломбана, лидер возникшего в 2022 году на волне борьбы с коррупцией движения «Другой путь». Замыкает тройку лидеров с результатом 16,01% бывший президент Панамы Мартин Торрихос.
Победитель, который будет возглавлять Панаму до 30 июня 2029 года, определяется простым большинством голосов. Предусмотрено проведение только одного тура.
Победу Мулино уже признал его главный соперник Рикардо Ломбана. «Результаты ясны, мое признание избранному президенту страны Хосе Раулю Мулино», — приводит слова Ломбаны на встрече с его сторонниками издание La Estrella.