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Глава МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит войска в Сувалкском коридоре

Белоруссия внимательно отслеживает учения войск НАТО в Сувалкском коридоре, заявил министр иностранных дел Сергей Алейник. По его словам, Минск не исключает, что военные останутся там на постоянной основе.

Источник: Reuters

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — сказал господин Алейник «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, если ли опасения, что часть или весь контингент останется в Сувалкском коридоре на постоянной или долговременной основе.

Белорусский министр напомнил, что один из американских генералов ранее заявил о планах размещения в Литве на постоянной основе части, которая находилась там временно. Кроме того, министр иностранных дел Польши призывал создать тяжелую бригаду для реагирования на ситуации в соседних странах.

Учения проходят с конца апреля в Литве. Они проводятся совместно с Польшей, США и Португалией. Страны отрабатывают оборону Сувалкского коридора.

НАТО