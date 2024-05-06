Глава МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит войска в Сувалкском коридоре

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — сказал господин Алейник «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, если ли опасения, что часть или весь контингент останется в Сувалкском коридоре на постоянной или долговременной основе.
Белорусский министр напомнил, что один из американских генералов ранее заявил о планах размещения в Литве на постоянной основе части, которая находилась там временно. Кроме того, министр иностранных дел Польши призывал создать тяжелую бригаду для реагирования на ситуации в соседних странах.
Учения проходят с конца апреля в Литве. Они проводятся совместно с Польшей, США и Португалией. Страны отрабатывают оборону Сувалкского коридора.