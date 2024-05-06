В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России

«Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной», — приводит TVNET выдержку из письма компании.