Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») попросил сейм страны исключить запрет на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии, сообщает TVNET.

Источник: © РИА Новости

На данный момент комиссия латвийского сейма рассматривает поправки в закон о закупках, предполагающие, что заказчик устанавливает требование к участникам тендеров исключить покупку товаров российского и белорусского производства.

Новая норма, как считают в PV, может существенно повлиять на работу компании. В парке перевозчика имеются поезда советского производства, большая часть запчастей к ним производилась на российских и белорусских предприятиях. При этом заменить их европейскими поставщиками проблематично, а большую часть — невозможно.

«Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной», — приводит TVNET выдержку из письма компании.

В результате перевозчик будет вынужден сократить количество составов на линиях.

экономика
санкции