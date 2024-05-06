Президент Филиппин пообещал не применять водометы против кораблей КНР в ЮКМ

«Мы не будем следовать примеру китайской береговой охраны, поскольку в задачи наших военно-морских сил или береговой охраны не входит создание или обострение напряженности. Мы защищаем наши суверенные права в Западно-Филиппинском море (филиппинское название Южно-Китайского моря — прим. ТАСС), и у нас нет намерения нападать на кого-либо с помощью водометов или любых других подобных действий», — сказал президент.
Береговая охрана КНР в последнее время стала все чаще применять водометы против филиппинских судов в районе рифов Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. Последний такой инцидент произошел 30 апреля, в результате которого у филиппинского корабля BRP Bagacay было повреждено леерное ограждение. 5 марта филиппинская береговая охрана заявила, что ее корабль получил повреждения в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в ЮКМ у спорного рифа, пострадали четыре человека. Пекин возложил ответственность за инцидент на Манилу.
Китай несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.