Президент Филиппин пообещал не применять водометы против кораблей КНР в ЮКМ

Береговая охрана КНР в последнее время стала все чаще применять водометы против филиппинских судов в районе рифов Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. Последний такой инцидент произошел 30 апреля, в результате которого у филиппинского корабля BRP Bagacay было повреждено леерное ограждение. 5 марта филиппинская береговая охрана заявила, что ее корабль получил повреждения в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в ЮКМ у спорного рифа, пострадали четыре человека. Пекин возложил ответственность за инцидент на Манилу.