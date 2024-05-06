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МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

МИНСК, 6 мая — РИА Новости. Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся, при этом Белоруссия видит себя частью этого процесса, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Источник: Reuters

«Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь», — заявил Алейник.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.