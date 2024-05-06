Активисты установили георгиевскую ленту в виде буквы Z на горе в Дивногорске

В соседнем Дивногорске активисты установили георгиевскую ленту на горе в виде буквы Z. Об этом сообщил мэр Дивногорска Сергей Егоров в своих соцсетях и поблагодарил волонтеров за патриотичный настрой и поддержание традиции.
Группой активистов руководил Сергей Ерошкин. Также волонтеров сопровождали полицейские и сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям. Они отвечали за безопасность активистов, так как в крае уже проснулись медведи.
Букву Z будет хорошо видно не только с дивногорской набережной, но и на трассе между городами Дивногорск и Красноярск.