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Активисты установили георгиевскую ленту в виде буквы Z на горе в Дивногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Буква появилась на горе накануне, 5 мая.

Источник: Соцсети

В соседнем Дивногорске активисты установили георгиевскую ленту на горе в виде буквы Z. Об этом сообщил мэр Дивногорска Сергей Егоров в своих соцсетях и поблагодарил волонтеров за патриотичный настрой и поддержание традиции.

Группой активистов руководил Сергей Ерошкин. Также волонтеров сопровождали полицейские и сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям. Они отвечали за безопасность активистов, так как в крае уже проснулись медведи.

Букву Z будет хорошо видно не только с дивногорской набережной, но и на трассе между городами Дивногорск и Красноярск.

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