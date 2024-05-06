Токаев наградил электрослесаря шахты имени Костенко

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
«Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом “Еңбек Даңқы” ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы — электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества Qarmet».
2 мая 2024 года стало известно, что Айбар Косанов предотвратил трагедию в шахте. Тогда пришлось эвакуировать около 190 горняков.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям уточнили, что предварительной причиной инцидента стало попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика, из-за чего возникло задымление конвейерной ленты.