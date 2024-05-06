Президент Лаоса нанесет визит в Россию 7−11 мая

Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического университета имени Герцена. После возвращения на родину он некоторое время был деканом факультета русского языка Вьентьянского педагогического университета, затем продолжил обучение в СССР, получив в 1984 году докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Позднее занимал различные должности в руководстве страны. В частности, он возглавлял Госплан ЛНДР, министерства труда и социального обеспечения и иностранных дел, был вице-премьером, премьер-министром, а в 2021 году был избран на пост президента.