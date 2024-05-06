Президент Лаоса нанесет визит в Россию 7−11 мая

«В ответ на приглашение президента России Владимира Путина президент Тхонглун Сисулит возглавит высокопоставленную лаосскую делегацию, которая будет находиться с визитом в России с 7 по 11 мая», — говорится в сообщении.
Визит направлен на укрепление отношений и сотрудничества и приурочен к 30-летию подписания Договора об основах дружественных отношений между Лаосом и Россией. Лаосский лидер в качестве почетного гостя примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 79-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, уточнил МИД.
Предыдущая встреча президентов России и Лаоса состоялась 17 октября 2023 года в Пекине, куда они прибыли для участия в международном форуме «Один пояс — один путь».
Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического университета имени Герцена. После возвращения на родину он некоторое время был деканом факультета русского языка Вьентьянского педагогического университета, затем продолжил обучение в СССР, получив в 1984 году докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Позднее занимал различные должности в руководстве страны. В частности, он возглавлял Госплан ЛНДР, министерства труда и социального обеспечения и иностранных дел, был вице-премьером, премьер-министром, а в 2021 году был избран на пост президента.