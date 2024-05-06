БАПОР зафиксировало за две недели 10 обстрелов конвоев и задержаний сотрудников ООН в Газе

Генеральный комиссар также потребовал независимого расследования и привлечения к ответственности тех, кто виновен в «вопиющих пренебрежениях правами гуманитарных работников, а также операциями и объектами, которые защищены международным правом». «Я призываю израильские власти содействовать гуманитарному доступу по всему сектору Газа, включая северные районы. Я также призываю ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить любые нападения на гуманитарные пункты пропуска, воздерживаться от перенаправления помощи и сделать так, чтобы помощь доходила до всех нуждающихся», — написал он.