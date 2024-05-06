БАПОР зафиксировало за две недели 10 обстрелов конвоев и задержаний сотрудников ООН в Газе

«В прошлом было зафиксировано увеличение числа случаев отказа в гуманитарном доступе и нападений на гуманитарных работников и конвои. Только за последние две недели мы зафиксировали 10 инцидентов, связанных со стрельбой по конвоям, арестами сотрудников ООН, включая запугивание, раздевание их догола, угрозы оружием, а также длительные задержки на контрольно-пропускных пунктах, что заставляло конвои перемещаться в темное время суток или прекращать движение», — написал Лаззарини.
Генеральный комиссар также потребовал независимого расследования и привлечения к ответственности тех, кто виновен в «вопиющих пренебрежениях правами гуманитарных работников, а также операциями и объектами, которые защищены международным правом». «Я призываю израильские власти содействовать гуманитарному доступу по всему сектору Газа, включая северные районы. Я также призываю ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить любые нападения на гуманитарные пункты пропуска, воздерживаться от перенаправления помощи и сделать так, чтобы помощь доходила до всех нуждающихся», — написал он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.