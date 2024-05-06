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В ЦАХАЛ призвали палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха

Армия обороны Израиля призвала палестинцев эвакуироваться из восточной части Рафаха, вблизи израильской границы, в преддверии запланированного наступления.

Источник: AP 2023

Как пишет The Times of Israel, гражданское население призывают перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой, министром обороны Йоавом Галантом, «продолжающиеся переговоры о заложниках, усилия по оказанию гуманитарной помощи и ситуацию в Рафахе».

Остин выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями солдат ЦАХАЛ в результате ракетного и минометного обстрела, осуществленного ХАМАС из Рафаха, говорится в заявлении Пентагона.

В заявлении также уточняется, что Вашингтон настаивает на том, чтобы любое наступление на Рафах включало план по защите гражданского населения и сохранению потока гуманитарной помощи.