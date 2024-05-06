В ЦАХАЛ призвали палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха

Как пишет The Times of Israel, гражданское население призывают перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой, министром обороны Йоавом Галантом, «продолжающиеся переговоры о заложниках, усилия по оказанию гуманитарной помощи и ситуацию в Рафахе».
В заявлении также уточняется, что Вашингтон настаивает на том, чтобы любое наступление на Рафах включало план по защите гражданского населения и сохранению потока гуманитарной помощи.