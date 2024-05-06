МВД РФ объявило в розыск трех украинских экс-министров

В том числе в розыск объявлен экс-глава украинского МВД Арсен Аваков, который ранее был внесен в реестр террористов и экстремистов в России. В базе данных МВД РФ теперь говорится, что Аваков «разыскивается по статье УК». По какой именно статье, пока не уточняется.
Такая же ситуация с бывшим министром информационной политики. Юрий Стець объявлен в розыск, но по какой именно статье, МВД РФ пока решило не разглашать. Аналогично в розыск объявлен и Павел Климкин, который был министром иностранных дел.
Все трое пришли к власти в 2014 году или позже.
Кроме них 4 мая в розыск российским ведомством объявлены президент Украины Владимир Зеленский (президентские полномочия истекают 20 мая 2024 года) и бывший президент Петр Порошенко.
Ранее Следственный комитет России обвинил Климкина и Гройсмана в обстрелах и других преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных в Донбассе, равно как Авакова и Стеця.