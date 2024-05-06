МВД РФ объявило в розыск трех украинских экс-министров

В том числе в розыск объявлен экс-глава украинского МВД Арсен Аваков, который ранее был внесен в реестр террористов и экстремистов в России. В базе данных МВД РФ теперь говорится, что Аваков «разыскивается по статье УК». По какой именно статье, пока не уточняется.