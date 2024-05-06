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МВД РФ объявило в розыск трех украинских экс-министров

МИНСК, 6 мая — Sputnik. МВД России объявило в розыск трех бывших украинских министров, информация об этом появилась в базе данных российского силового ведомства.

Источник: Sputnik.by

В том числе в розыск объявлен экс-глава украинского МВД Арсен Аваков, который ранее был внесен в реестр террористов и экстремистов в России. В базе данных МВД РФ теперь говорится, что Аваков «разыскивается по статье УК». По какой именно статье, пока не уточняется.

Такая же ситуация с бывшим министром информационной политики. Юрий Стець объявлен в розыск, но по какой именно статье, МВД РФ пока решило не разглашать. Аналогично в розыск объявлен и Павел Климкин, который был министром иностранных дел.

Все трое пришли к власти в 2014 году или позже.

Кроме них 4 мая в розыск российским ведомством объявлены президент Украины Владимир Зеленский (президентские полномочия истекают 20 мая 2024 года) и бывший президент Петр Порошенко.

Ранее Следственный комитет России обвинил Климкина и Гройсмана в обстрелах и других преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных в Донбассе, равно как Авакова и Стеця.