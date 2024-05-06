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Алейник: Беларусь надеется на возобновление переговоров по Украине

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Белорусская сторона надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса возобновятся, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Источник: Sputnik.by

«Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной», — подчеркнул министр.

Он отметил, что естественно Беларусь видит себя частью переговорного процесса, потому что украинский конфликт непосредственно затрагивает республику.

Ранее российская сторона не единожды заявляла, что готова вести переговоры. Украина при этом на законодательном уровне ввела запрет на них. На Западе страны продолжают игнорировать факт отказа Киева от диалога.

Пока что в Кремле считают, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Приоритетом РФ остается достижение целей СВО, что пока возможно сделать только военным путем.

Несколько раундов переговоров Киева и Москвы состоялось в Беларуси вскоре после начала СВО в 2022 году. Первые три встречи состоялись 28 февраля (в Гомеле), 3 и 7 марта (в Бресте).