Алексей Логвиненко: «В Ростове досрочно завершили ремонт четырех дорог»

На сегодняшний день завершены работы на 4 объектах:
1. пер. 1-й Машиностроительный (от № 11 до № 18);
2. ул. Днепропетровская (Объездная дорога (ул. Днепропетровская — рынок «Алмаз») — ул. Каскадная);
3. ул. Цезаря Куникова (ул. Погодина — ул. Шеболдаева);
4. ул. Международная.
«Сейчас идет приемка работ: взяты пробы дорожного покрытия специалистами независимой лаборатории. Проверяется не только качественный состав дорожного полотна, но и его ровность. После получения положительного заключения экспертизы на дороги будет нанесена дорожная разметка, и произведена оплата выполненных работ», — пояснил Алексей Логвиненко.
Все сделанные дороги ещё 4 года будут на гарантии у подрядчиков, которые выполняли соответствующий ремонт.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.