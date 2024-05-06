Алексей Логвиненко: «В Ростове досрочно завершили ремонт четырех дорог»

«Сейчас идет приемка работ: взяты пробы дорожного покрытия специалистами независимой лаборатории. Проверяется не только качественный состав дорожного полотна, но и его ровность. После получения положительного заключения экспертизы на дороги будет нанесена дорожная разметка, и произведена оплата выполненных работ», — пояснил Алексей Логвиненко.