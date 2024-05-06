Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Логвиненко: «В Ростове досрочно завершили ремонт четырех дорог»

В донской столице опережающими темпами ведутся дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Источник: с сайта администрации Ростова

На сегодняшний день завершены работы на 4 объектах:

1. пер. 1-й Машиностроительный (от № 11 до № 18);

2. ул. Днепропетровская (Объездная дорога (ул. Днепропетровская — рынок «Алмаз») — ул. Каскадная);

3. ул. Цезаря Куникова (ул. Погодина — ул. Шеболдаева);

4. ул. Международная.

«Сейчас идет приемка работ: взяты пробы дорожного покрытия специалистами независимой лаборатории. Проверяется не только качественный состав дорожного полотна, но и его ровность. После получения положительного заключения экспертизы на дороги будет нанесена дорожная разметка, и произведена оплата выполненных работ», — пояснил Алексей Логвиненко.

Все сделанные дороги ещё 4 года будут на гарантии у подрядчиков, которые выполняли соответствующий ремонт.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.