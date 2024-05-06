Алейник: четыре человека по делу о вербовке студентов задержаны в Беларуси

«Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. Естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — сказал Алейник.
Министр также считает, что «вдвойне антигуманно», когда идет вербовка «фактически детей».
«Вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств… Она незаконна, как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств… Наемничество. Оно стоит вне закона. А здесь речь идет совершенно четко о наемничестве».
Ранее председатель КГБ Иван Тертель заявил, что была ликвидирована украинская резидентура — 20 человек. Это жители Дрогичинского, Лоевского и других районов. Также спецслужбы Украины пытались вовлекать несовершеннолетних в терроризм.
Ранее телеканал ОНТ сообщал о задержании 16-летней гражданки Украины Марии Мисюк. Он два года назад переехала с семьей в Беларусь. По данным телеканала, «Народная освободительная армия», которую контролируют спецслужбы Украины, предложила Мисюк создать ячейку анархистской организации «Черные соловьи». Цель — подготовка терактов.
Юная гражданка Украины вовлекла в эту ячейку еще пять человек — молодых белорусов. Мисюк была задержана. Как она сама потом пояснила в эфире «ОНТ», ячейка «соловьев» планировала серию терактов и диверсий, в том числе на железной дороге. Первый теракт анархисты хотели совершить у административного объекта силовых структур в Барановичах.