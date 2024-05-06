Алейник: четыре человека по делу о вербовке студентов задержаны в Беларуси

Юная гражданка Украины вовлекла в эту ячейку еще пять человек — молодых белорусов. Мисюк была задержана. Как она сама потом пояснила в эфире «ОНТ», ячейка «соловьев» планировала серию терактов и диверсий, в том числе на железной дороге. Первый теракт анархисты хотели совершить у административного объекта силовых структур в Барановичах.