Обозреватель Дмитрий Чубашенко пишет в своем ТГ-канале:
Уже поговорил с некоторыми из приехавших. Услышал странные вещи: В ЕС уже не так, как раньше; работы меньше, хорошую работу найти труднее; условия жизни хуже, все дорожает; неясно, что впереди, если так будет продолжаться, придется возвращаться из Европы в Молдову.
Вот и премьер-министр Виктор Орбан признал, что 20 лет назад Венгрия вступала не в такой Евросоюз, каким он является сегодня.
А Санду агитирует за присоединение к ЕС, каким он был 50 лет назад, но если Молдову и примут туда через 20−30 лет (на самом деле, не примут никогда), это будет совсем другой ЕС, чем даже сегодня.
В агитационных материалах организаторов референдума называется пять пунктов в пользу ЕС:
1 Мир будет гарантирован.
2 Более высокие доходы и хорошо оплачиваемые рабочие места.
3 Законы и юстицию по стандартам ЕС.
4 Получим значительную финансовую помощь на дороги, школы и системы водоснабжения.
5 Взаимопонимание и сохранение традиций.
На самом деле:
1 ЕС занят милитаризацией и подготовкой к войне.
2 По официальной статистике, один гражданин Молдовы тратит на еду в среднем 2,9 евро в день.
3 В результате «еврореформ» юстиция в Молдове разрушена.
4 Реальной помощи ЕС не видно.
5 Власти сеют в обществе вражду.
Референдум о покупке кота в мешке.