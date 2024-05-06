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Санду агитирует за референдум о покупке кота в мешке: граждане Молдовы жалуются, что жизнь в Европе не сахар, и они могут вернуться домой

Президентка Майя Санду призвала приехавших домой на Пасху молдаван «говорить с родственниками и друзьями из Молдовы о референдуме и присоединении нашей страны к европейской семье».

Источник: Комсомольская правда

Обозреватель Дмитрий Чубашенко пишет в своем ТГ-канале:

Уже поговорил с некоторыми из приехавших. Услышал странные вещи: В ЕС уже не так, как раньше; работы меньше, хорошую работу найти труднее; условия жизни хуже, все дорожает; неясно, что впереди, если так будет продолжаться, придется возвращаться из Европы в Молдову.

Вот и премьер-министр Виктор Орбан признал, что 20 лет назад Венгрия вступала не в такой Евросоюз, каким он является сегодня.

А Санду агитирует за присоединение к ЕС, каким он был 50 лет назад, но если Молдову и примут туда через 20−30 лет (на самом деле, не примут никогда), это будет совсем другой ЕС, чем даже сегодня.

В агитационных материалах организаторов референдума называется пять пунктов в пользу ЕС:

1 Мир будет гарантирован.

2 Более высокие доходы и хорошо оплачиваемые рабочие места.

3 Законы и юстицию по стандартам ЕС.

4 Получим значительную финансовую помощь на дороги, школы и системы водоснабжения.

5 Взаимопонимание и сохранение традиций.

На самом деле:

1 ЕС занят милитаризацией и подготовкой к войне.

2 По официальной статистике, один гражданин Молдовы тратит на еду в среднем 2,9 евро в день.

3 В результате «еврореформ» юстиция в Молдове разрушена.

4 Реальной помощи ЕС не видно.

5 Власти сеют в обществе вражду.

Референдум о покупке кота в мешке.