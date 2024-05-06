Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае объединят город и восемь сельских поселений

Вслед за Охотским в муниципальный округ готов преобразоваться Бикинский район.

Источник: Администрация Бикинского района

Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал Законодательной думе Хабаровского края поддержать на ближайшем заседании сразу в двух чтениях законопроект о создании в регионе нового муниципалитета. Бикинский район готов преобразоваться в муниципальный округ. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», первыми в нашем регионе этим путём пошли охотчане.

Теперь и в Бикинском районе запускают механизм преобразования в муниципальный округ. То есть вместо двух уровней муниципальной власти, когда есть общая районная администрация и главы поселений, предполагается перейти к одноуровневой системе.

— Изменение структуры муниципальной власти не повлияет на административно-территориальное устройство населённых пунктов, входящих в округ, — отметил в своём выступлении в стенах краевой думы председатель собрания депутатов Бикинского района Андрей Борисевич. — Объединение поселений происходит с согласия населения, выраженного представительными органами.

Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах в тех же учреждениях. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, поэтому не могли принять участие в различных программах развития территории, то с созданием округа эта возможность появится.

Теперь общий бюджет предоставит возможность выделять деньги на значимые для людей проекты. Уменьшатся расходы на управленческий аппарат.

— В администрации муниципального округа будет создан территориальный отдел с секторами поселений. И нынешние главы поселений, готовые продолжить работу, будут являться руководителями этих секторов. Речь идёт о сохранении привычной системы, которая устраивает людей, — объяснил Андрей Борисевич.

После принятия закона о преобразовании Бикинского района в муниципальный округ город Бикин и ещё восемь сельских поселений станут одним общим муниципалитетом. При этом статус сельских жителей у людей сохранится. Они смогут и дальше пользоваться положенными по закону льготами.

закон