В Хабаровском крае объединят город и восемь сельских поселений

Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал Законодательной думе Хабаровского края поддержать на ближайшем заседании сразу в двух чтениях законопроект о создании в регионе нового муниципалитета. Бикинский район готов преобразоваться в муниципальный округ. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», первыми в нашем регионе этим путём пошли охотчане.
Теперь и в Бикинском районе запускают механизм преобразования в муниципальный округ. То есть вместо двух уровней муниципальной власти, когда есть общая районная администрация и главы поселений, предполагается перейти к одноуровневой системе.
— Изменение структуры муниципальной власти не повлияет на административно-территориальное устройство населённых пунктов, входящих в округ, — отметил в своём выступлении в стенах краевой думы председатель собрания депутатов Бикинского района Андрей Борисевич. — Объединение поселений происходит с согласия населения, выраженного представительными органами.
Теперь общий бюджет предоставит возможность выделять деньги на значимые для людей проекты. Уменьшатся расходы на управленческий аппарат.
— В администрации муниципального округа будет создан территориальный отдел с секторами поселений. И нынешние главы поселений, готовые продолжить работу, будут являться руководителями этих секторов. Речь идёт о сохранении привычной системы, которая устраивает людей, — объяснил Андрей Борисевич.
После принятия закона о преобразовании Бикинского района в муниципальный округ город Бикин и ещё восемь сельских поселений станут одним общим муниципалитетом. При этом статус сельских жителей у людей сохранится. Они смогут и дальше пользоваться положенными по закону льготами.