В Хабаровском крае объединят город и восемь сельских поселений

Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал Законодательной думе Хабаровского края поддержать на ближайшем заседании сразу в двух чтениях законопроект о создании в регионе нового муниципалитета. Бикинский район готов преобразоваться в муниципальный округ. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», первыми в нашем регионе этим путём пошли охотчане.

Теперь и в Бикинском районе запускают механизм преобразования в муниципальный округ. То есть вместо двух уровней муниципальной власти, когда есть общая районная администрация и главы поселений, предполагается перейти к одноуровневой системе.

— Изменение структуры муниципальной власти не повлияет на административно-территориальное устройство населённых пунктов, входящих в округ, — отметил в своём выступлении в стенах краевой думы председатель собрания депутатов Бикинского района Андрей Борисевич. — Объединение поселений происходит с согласия населения, выраженного представительными органами.

Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах в тех же учреждениях. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, поэтому не могли принять участие в различных программах развития территории, то с созданием округа эта возможность появится.