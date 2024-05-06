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Вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров уволился по собственному желанию

Чиновник покинул свой пост в понедельник, 6 мая.

Источник: Единая Россия

Чиновник покинул свой пост в понедельник, 6 мая. По данным tg-канала «Новосибирские новости», Геннадий Захаров вышел на пенсию.

Документ подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Отмечается, что Геннадий Захаров уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Геннадий Павлович занял должность вице-мэра в 2014 году. До этого в разное время он возглавлял Центральный район города, Новосибирский район области и работал в аппарате полномочного представителя РФ в Сибирском федеральном округе.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уволил двух начальников в мэрии.