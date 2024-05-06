В Менделеевске озвучили новое кадровое назначение

Затем трудилась в социальном приюте для детей и подростков «Камские зори», в отделе социальной защиты, в отделении пенсионного и социального страхования РФ по РТ по Менделеевску. С апреля 2024 года — в отделе социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты.