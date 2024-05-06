В мэрии Челябинска показали, как будет выглядеть обновлённый парк Гагарина

На территории смонтируют паровой фонтан. На центральной площади разместят сухой фонтан, рядом расположится арт-сквер со скамейками. Предусмотрен фудмолл на 740 квадратных метров с открытой террасой, помещения для настольного тенниса и шахматного клуба — в одном будут восемь столов, в другом шесть.