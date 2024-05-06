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В мэрии Челябинска показали, как будет выглядеть обновлённый парк Гагарина

К ремонту приступят уже после майских праздников.

Источник: Администрация Челябинска

В Челябинске приступают к капитальному ремонту парка имени Гагарина. В мэрии показали, как будет выглядеть общественное пространство после масштабного обновления.

Работы в парке начнут с площадки «Гулливер». Хотя она и рассчитана на самых юных посетителей, но площадь пространства совсем не малая — пять гектаров.

Парку собираются придать «космический» вид. Даже одну из главных достопримечательностей — Гулливера — «оденут» в костюм космонавта. Пространство поделят на несколько территорий: зону лесного катка, центральную площадь, игровую зону и площадку аттракционов.

Для малышей построят музыкальную площадку, многофункциональную стену, геопластику, огромную песочницу, игровые комплексы, установят новые аттракционы. Предусмотрены инклюзивная площадка, комната страха и лабиринт. Будет здесь и автодром с обновлённым парком бамперных машин. Фасад павильона украсит мультимедийный экран.

На территории смонтируют паровой фонтан. На центральной площади разместят сухой фонтан, рядом расположится арт-сквер со скамейками. Предусмотрен фудмолл на 740 квадратных метров с открытой террасой, помещения для настольного тенниса и шахматного клуба — в одном будут восемь столов, в другом шесть.

Проект предусматривает вечернее освещение и подсветку льда на лесном катке в тёмное время суток.

К работам намерены приступить уже после майских праздников. Начнут с прокладки более мощных инженерных сетей — они нужны для новых аттракционов, фуд-кортов и игровых зон.

Весь ремонт разделили на три этапа. Первый завершат уже в этом году.

«В следующем году отремонтируем площадку у колеса обозрения и далее полностью обновим всю территорию парка», — рассказали в мэрии.