В мэрии Челябинска показали, как будет выглядеть обновлённый парк Гагарина

В Челябинске приступают к капитальному ремонту парка имени Гагарина. В мэрии показали, как будет выглядеть общественное пространство после масштабного обновления.
Работы в парке начнут с площадки «Гулливер». Хотя она и рассчитана на самых юных посетителей, но площадь пространства совсем не малая — пять гектаров.
Парку собираются придать «космический» вид. Даже одну из главных достопримечательностей — Гулливера — «оденут» в костюм космонавта. Пространство поделят на несколько территорий: зону лесного катка, центральную площадь, игровую зону и площадку аттракционов.
Для малышей построят музыкальную площадку, многофункциональную стену, геопластику, огромную песочницу, игровые комплексы, установят новые аттракционы. Предусмотрены инклюзивная площадка, комната страха и лабиринт. Будет здесь и автодром с обновлённым парком бамперных машин. Фасад павильона украсит мультимедийный экран.
На территории смонтируют паровой фонтан. На центральной площади разместят сухой фонтан, рядом расположится арт-сквер со скамейками. Предусмотрен фудмолл на 740 квадратных метров с открытой террасой, помещения для настольного тенниса и шахматного клуба — в одном будут восемь столов, в другом шесть.
Проект предусматривает вечернее освещение и подсветку льда на лесном катке в тёмное время суток.
К работам намерены приступить уже после майских праздников. Начнут с прокладки более мощных инженерных сетей — они нужны для новых аттракционов, фуд-кортов и игровых зон.
Весь ремонт разделили на три этапа. Первый завершат уже в этом году.
«В следующем году отремонтируем площадку у колеса обозрения и далее полностью обновим всю территорию парка», — рассказали в мэрии.